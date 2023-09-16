Шувалова Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Марьяна

Отец ребёнка: Оболенский Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Демид

Отец ребёнка: Оболенский Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Демид

Смерть
Неизвестно
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