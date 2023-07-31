(Малышева) Федосья Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1910
Дата смерти20.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910
Рождение ребёнка
?.04.1931
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
?.04.1936
Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
?.04.1941
Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.11.1946
Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич
Омутинский, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
?.02.1949
Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич
Смерть
20.04.1984
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия, Советский Союз