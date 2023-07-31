(Малышева) Федосья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Федосья Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1910

Дата смерти

20.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910

Отец: Малышев Епифаний Константинович

Мать: Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
?.04.1931

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
?.04.1936

Сын: Павлов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
?.04.1941

Сын: Павлов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
18.11.1946

Сын: Малышев Николай Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич

Омутинский, Тюменская Область, Россия
Рождение ребёнка
?.02.1949

Сын: Малышев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр Сергеевич

Смерть
20.04.1984
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия, Советский Союз