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Лукьянова Феодора Харитоновна
Лукьянова Феодора Харитоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Иммиграция
1900
Яя-Борик
, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
12.10.1917
Яя-Борик
, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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