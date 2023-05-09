Лукьянова Феодора Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Феодора Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Иммиграция
1900
Яя-Борик, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
12.10.1917
Яя-Борик, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно