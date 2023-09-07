Воробьев Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Шаповалова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Шаповалова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Шаповалова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповалова Светлана