Воробьев Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Шаповалова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Шаповалова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Шаповалова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Светлана

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