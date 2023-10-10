Турчина (Бровкина) Ирина
Место рождения
Дата рождения09.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1988
Отец: Бровкин Игорь
Мать: Бровкина Татьяна
Бракосочетание
19.10.2012
Муж: Турчин Александр
Рождение ребёнка
29.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Турчин Александр
Место жительства
Неизвестно