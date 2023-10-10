Турчина (Бровкина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчина (Бровкина) Ирина

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.11.1988

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1988

Отец: Бровкин Игорь

Мать: Бровкина Татьяна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.10.2012

Муж: Турчин Александр

Рождение ребёнка
29.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Турчин Александр

Место жительства
Неизвестно
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