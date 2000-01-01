Иванов Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1912 год - турецко-подданный.
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.

Дочь: Иванова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Иванова Матрона Евтихиевна

Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Матрона Евтихиевна

Смерть
Неизвестно
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