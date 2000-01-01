Иванов Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1912 год - турецко-подданный.
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.
Дочь: Иванова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Иванова Матрона Евтихиевна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно