Куршин Мендель Лейзеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршин Мендель Лейзеров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1910

Дочь: Куршина Этель Менделевна

Мать ребёнка: Куршина Ривке Гиршевна

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куршина Ривке Гиршевна

Смерть
Неизвестно
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