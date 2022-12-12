Куршин Мендель Лейзеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1910
Дочь: Куршина Этель Менделевна
Мать ребёнка: Куршина Ривке Гиршевна
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куршина Ривке Гиршевна
Смерть
Неизвестно