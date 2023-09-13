Новоселов Сергей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новоселов Георгий Семенович
Мать: Новоселова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Новоселова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Новоселова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова Татьяна
Смерть
Неизвестно