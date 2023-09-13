Новоселов Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Сергей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Георгий Семенович

Мать: Новоселова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Новоселова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Новоселова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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