Рябчинский григорий тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинский григорий тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1919

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1952

Дочь: Романенко татьяна григорьевна

Мать ребёнка: Маркова прасковья григорьевна

Рождение ребёнка
15.11.1955

Сын: Рябчинский владимир григорьевич

Мать ребёнка: Маркова прасковья григорьевна

Смерть
10.12.1978
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