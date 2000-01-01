Рябчинский григорий тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1919
Дата смерти10.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1952
Дочь: Романенко татьяна григорьевна
Мать ребёнка: Маркова прасковья григорьевна
Рождение ребёнка
15.11.1955
Сын: Рябчинский владимир григорьевич
Мать ребёнка: Маркова прасковья григорьевна
Смерть
10.12.1978