Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенев Василий Евсевьевич

Место жительства
Неизвестно
Крюковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Гребенев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Червякова (Гребнева) Улита Васильевна

Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Гребенев Еремей Васильевич

Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Гребнева) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич

Смерть
После 1765

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