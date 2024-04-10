Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крюковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Гребенев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Червякова (Гребнева) Улита Васильевна
Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Гребенев Еремей Васильевич
Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Гребнева) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Гребенев Василий Евсевьевич
Смерть
После 1765