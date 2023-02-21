Федосеев неизв Неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизв неизв
Мать ребёнка: не указана
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно