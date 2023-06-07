Дмитрий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреева

Смерть
Неизвестно