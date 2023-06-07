Дмитрий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреева
Смерть
Неизвестно