Резниченко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Резниченко Владимир
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Резниченко Николай
Мать ребёнка: ?
с. Ставыще, Житомирской области, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резниченко Александр (Шура)
Мать ребёнка: ?