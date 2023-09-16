Резниченко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезниченко Федор

Резниченко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Резниченко Владимир

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Резниченко Николай

Мать ребёнка: ?

с. Ставыще, Житомирской области, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резниченко Александр (Шура)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тося

Мать ребёнка: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close