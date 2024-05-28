Ростов Алексей Иванович 27.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Ростов Алексей Иванович

Автор
ЕЧ
Черная Е.

мужской, родился 27.02.1951

умер 01.08.2021

Отец
Ростов Иван Петрович01.01.1910 г.р.
Мать
Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна01.08.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1951

Отец: Ростов Иван Петрович

Мать: Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
10.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
13.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Смерть
01.08.2021

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