Ростов Алексей Иванович
мужской, родился 27.02.1951
умер 01.08.2021
ОтецРостов Иван Петрович01.01.1910 г.р.
МатьРостова (Пантюхина) Мария Егоровна01.08.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1951
Рождение ребёнка
10.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.08.2021