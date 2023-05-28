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Коваленко Александр Юрьевич
Коваленко Александр Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1991
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Юрий Александрович
1961 г.р.
Мать
Бирюк-Черкасова Галина Прокофьевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1991
Отец:
Коваленко Юрий Александрович
Мать:
Бирюк-Черкасова Галина Прокофьевна
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