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Коваленко Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1991

Отец: Коваленко Юрий Александрович

Мать: Бирюк-Черкасова Галина Прокофьевна