Сергеева (Чащина) Надежда Яковлева
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Чащин Яков Степанов
Восприемник
27.09.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 51 крестьянская девица
Восприемник
16.11.1898 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 65
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 205
Благословение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно