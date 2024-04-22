Сергеева (Чащина) Надежда Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Чащина) Надежда Яковлева

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Чащин Яков Степанов

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
27.09.1896 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 51 крестьянская девица
Восприемник
16.11.1898 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 65
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Муж: Сергеев Иоанн Ермолаев

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 205
Благословение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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