Шеляпина (Кособрюхова) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеляпина (Кособрюхова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кособрюхов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеляпина) Наталия

Отец ребёнка: Шеляпин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Павел

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Челпанова (Шеляпина) Екатерина

Отец ребёнка: Шеляпин Павел

Холм
Смерть
Неизвестно

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