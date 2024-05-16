Шеляпина (Кособрюхова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кособрюхов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шеляпина) Наталия
Отец ребёнка: Шеляпин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеляпин Павел
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Челпанова (Шеляпина) Екатерина
Отец ребёнка: Шеляпин Павел
Холм
Смерть
Неизвестно