Ятульчик Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ятульчик Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ятульчик Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ятульчик Кристина Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ятульчик Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ятульчик Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ятульчик Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно