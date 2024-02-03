Ятульчик Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятульчик Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ятульчик Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ятульчик Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ятульчик Кристина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ятульчик Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ятульчик Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ятульчик Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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