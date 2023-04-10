Остапенко Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Сын: Остапенко Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Остапенко Клавдия Васильевна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Мозолеевской волости Кременчугского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапенко Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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