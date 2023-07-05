Полковникова (Иванова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полковникова (Иванова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1982

Сын: Полковников Николай Викторович

Отец ребёнка: Полковников Виктор Николаевич

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полковников Виктор Николаевич