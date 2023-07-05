Полковникова (Иванова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1982
Сын: Полковников Николай Викторович
Отец ребёнка: Полковников Виктор Николаевич
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно