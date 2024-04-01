Бикаева Магира Хасяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикаева Магира Хасяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикаев Хафиз Саддретдинович

Рождение ребёнка
12.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикаев Хафиз Саддретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикаев Хафиз Саддретдинович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
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