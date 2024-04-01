Бикаева Магира Хасяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бикаев Хафиз Саддретдинович
Рождение ребёнка
12.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бикаев Хафиз Саддретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1992