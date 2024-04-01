Faulkner Jessie Hill
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Faulkner Larry
Отец ребёнка: Faulkner Glen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Faulkner Merlyn
Отец ребёнка: Faulkner Glen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Faulkner Garrot
Отец ребёнка: Faulkner Glen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pond (Faulkner) Mable
Отец ребёнка: Faulkner Glen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ades (Faulkner) Gleneva
Отец ребёнка: Faulkner Glen
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1933
Дочь: Hollingshead (Faulkner) Velma
Отец ребёнка: Faulkner Glen