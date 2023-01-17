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Троянов Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1949

Дочь: Машкова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Александр Иванович

Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Станислав Иванович

Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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