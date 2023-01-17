Троянов Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1949
Дочь: Машкова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна
Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Александр Иванович
Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Станислав Иванович
Мать ребёнка: Троянова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно