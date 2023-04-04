Кочубей (Рахманова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1824
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич
Ярославец
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Галаган Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кочубей Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич
Смерть
1846