Кочубей (Рахманова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Рахманова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1820

Муж: Кочубей Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1824

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич

Ярославец
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Галаган Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кочубей Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кочубей Василий Васильевич

Смерть
1846
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