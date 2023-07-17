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Саков Николай
Саков Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1935
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Наталья
1961 г.р.
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1961
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка:
Клавдия
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