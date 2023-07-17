Саков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1961

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Клавдия