Ложкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1911
Сын: Ложкин Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Кондратьев, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно