Ложкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1911

Сын: Ложкин Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кондратьев, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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