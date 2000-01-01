Таргариен Эйнис I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Эйнис I

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 20

Дата смерти

42

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 20

Отец: Таргариен Эйгон I

Мать: Таргариен Рейнис

Рождение ребёнка
Около 20

Сын: Таргариен Эйгон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 48

Сын: Таргариен Джейхейрис I

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Алисанна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Рейна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
42
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