Таргариен Эйнис I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 20
Дата смерти42
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 20
Отец: Таргариен Эйгон I
Мать: Таргариен Рейнис
Рождение ребёнка
Около 20
Сын: Таргариен Эйгон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 48
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Алисанна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Рейна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
42