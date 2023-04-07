Бахтуров Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтуров Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтуров Николай Васильевич

Мать: ?

Смерть
2012
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