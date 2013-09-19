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Лыков Матвей Дмитриевич
Лыков Матвей Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.2013
Пол
Мужской
Отец
Лыков Дмитрий Александрович
1985 г.р.
Мать
Воронова Олеся
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2013
Отец:
Лыков Дмитрий Александрович
Мать:
Воронова Олеся
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