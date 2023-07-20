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Голополосова Устинья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Голополосова Соломонида Андреанова

Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов

Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1849

Дочь: Голополосова Аксинья Андрианова

Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Голополосова Агафья Андрианова

Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Голополосова Анна Андрианова

Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голополосов Андреан Осипов

Смерть
Неизвестно