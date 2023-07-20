Голополосова Устинья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Голополосова Соломонида Андреанова
Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1849
Дочь: Голополосова Аксинья Андрианова
Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Голополосова Агафья Андрианова
Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Голополосова Анна Андрианова
Отец ребёнка: Голополосов Андреан Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно