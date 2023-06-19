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Мухина (Попова) Наталия Николаевна
Мухина (Попова) Наталия Николаевна
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Место рождения
Переяслав
, Київська область
Дата рождения
04.07.1981
Пол
Женский
Отец
Попов Николай Николаевич
1954 г.р.
Мать
Попова (Коваль) Татьяна Константиновна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1981
Отец:
Попов Николай Николаевич
Мать:
Попова Татьяна Константиновна
Переяслав
, Київська область
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