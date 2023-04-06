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Килейников Иван Иванович

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Место рождения

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: Килейников Иван

Мать: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Жена: Килейникова Лидия Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Сын: Килейников Константин Иванович

Мать ребёнка: Килейникова Лидия Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Килейников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Килейникова Лидия Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Килейникова Лидия Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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