Килейников Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Отец: Килейников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.
Сын: Килейников Константин Иванович
Мать ребёнка: Килейникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.
Сын: Килейников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Килейникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1902 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Килейникова Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно