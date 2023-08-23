Юрков (Мущинкина) Ксения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков (Мущинкина) Ксения Кирилловна

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Место рождения

дер.Поша Пермской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Поша Пермской губ.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Санников Варвара Харитоновна

Отец ребёнка: Юрков Харитон

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Юрков Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Юрков Харитон

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Юрков Назар Харитонович

Отец ребёнка: Юрков Харитон

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Юрков Евстигней Харитонович

Отец ребёнка: Юрков Харитон

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Решкин Полина Харитоновна

Отец ребёнка: Юрков Харитон

Фоки, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Харитон

Смерть
1941
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