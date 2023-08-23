Юрков (Мущинкина) Ксения Кирилловна
Место рождениядер.Поша Пермской губ.
Дата рождения1869
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Поша Пермской губ.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Санников Варвара Харитоновна
Отец ребёнка: Юрков Харитон
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Юрков Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Юрков Харитон
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Юрков Харитон
Рождение ребёнка
1911
Сын: Юрков Евстигней Харитонович
Отец ребёнка: Юрков Харитон
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Решкин Полина Харитоновна
Отец ребёнка: Юрков Харитон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Харитон
Смерть
1941