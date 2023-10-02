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Лобанов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лобанов Алексей Иванович

Мать: Лобанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1951

Дочь: Лобанова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Лобанова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1951

Сын: Лобанов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лобанова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лобанова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Лобанова Анна Васильевна

Смерть
1958
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