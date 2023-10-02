Лобанов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Лобанов Алексей Иванович
Мать: Лобанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1951
Дочь: Лобанова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Лобанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1951
Сын: Лобанов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лобанова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лобанова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Лобанова Анна Васильевна
Смерть
1958