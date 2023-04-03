Джозовская (Демченко) Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1861
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Подгайная Агнесса Мефодиевна
Отец ребёнка: Джозовский Мефодий Тихонович
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Джозовский Борис Мефодеевич
Отец ребёнка: Джозовский Мефодий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930