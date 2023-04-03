Джозовская (Демченко) Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джозовская (Демченко) Мария Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1861

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861

Отец: Демченко Платон Иоанович

Мать: Демченко Елизавета Симеоновна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Подгайная Агнесса Мефодиевна

Отец ребёнка: Джозовский Мефодий Тихонович

Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Джозовский Борис Мефодеевич

Отец ребёнка: Джозовский Мефодий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джозовский Мефодий Тихонович

Смерть
1930
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