(Манюхина) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Манюхина) Матрёна

(Манюхина) Матрёна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796

Сын: Манюхин Филат

Отец ребёнка: Манюхин Савостьян

Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Манюхин Максим

Отец ребёнка: Манюхин Савостьян

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close