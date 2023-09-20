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Авдеев Семен Васильевич

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Место рождения

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: Авдеев Василий Федорович

Мать: Авдеева (Титова) Анастасия Стефановна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Василий Семенович

Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Иван Семенович

Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1938

Сын: Авдеев Николай Семенович

Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1974

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