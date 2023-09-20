Авдеев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1914
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1938
Мать ребёнка: Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна
Смерть
1974