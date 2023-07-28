Пономарева Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Семен Николаевич

Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Пономарев Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Семен Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Смерть
Неизвестно