Пономарева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Семен Николаевич
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Пономарев Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пензинчкая обл., Нижнеломовской р-н, с. Большие Хутора
Смерть
Неизвестно