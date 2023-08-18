Покрышкина (Зубарева) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина (Зубарева) Параскева Иванова

Место рождения

с. Кобра, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кобра, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Покрышкин Феодор Иванов

Отец ребёнка: Покрышкин Иоанн Ларионов

с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Иоанн Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782