Покрышкина (Зубарева) Параскева Иванова
Место рожденияс. Кобра, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кобра, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Покрышкин Иоанн Ларионов
с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782