Костикова Инна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова Инна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.2000

Дочь: Костикова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Костиков Сергей Анатольевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.2006

Сын: Костиков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Костиков Сергей Анатольевич

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