Костикова Инна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.2000
Дочь: Костикова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Костиков Сергей Анатольевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.2006
Отец ребёнка: Костиков Сергей Анатольевич