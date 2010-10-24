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Тамбовцев Виктор Николаевич

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Место рождения

Каз.ССР,,г.Джамбул

Дата рождения

21.10.1954

Дата смерти

24.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1954

Отец: Тамбовцев Николай Федорович

Мать: Надежда Ильинична

Каз.ССР,,г.Джамбул
Бракосочетание
25.06.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
05.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каз.ССР,г.Джамбул
Рождение ребёнка
28.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан,г.Жамбыл
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
24.10.2010
Казахстан,г.Тараз
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.
Похороны
Неизвестно
Казахстан,г.Тараз 25.10.2010г.
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