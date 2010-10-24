Тамбовцев Виктор Николаевич
Место рожденияКаз.ССР,,г.Джамбул
Дата рождения21.10.1954
Дата смерти24.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1954
Отец: Тамбовцев Николай Федорович
Мать: Надежда Ильинична
Каз.ССР,,г.Джамбул
Бракосочетание
25.06.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
05.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Каз.ССР,г.Джамбул
Рождение ребёнка
28.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан,г.Жамбыл
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
24.10.2010
Казахстан,г.Тараз
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.
Похороны
Неизвестно
Казахстан,г.Тараз 25.10.2010г.