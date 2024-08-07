Кузнецова (Чернохатова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Чернохатова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1961

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1961

Отец: Чернохатов Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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