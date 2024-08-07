Кузнецова (Чернохатова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1961
Отец: Чернохатов Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности