Рогозина Акулина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Акулина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Агей Ефимович

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Абрам Ефимович

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Рогозин Семён Ефимович

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Ефим Борисович

Смерть
Неизвестно
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