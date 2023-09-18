Рогозина Акулина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно