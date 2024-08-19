Semjonov-Tian-Shanski Aleksandr Valerjevitsh
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1900
Дата смерти29.01.1987
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, (после эмиграции в Финляндию) лейтенант финской армии. / Insinööri. Luutnantti Suomen armeijassa.
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
11.06.1950
Смерть
29.01.1987