Semjonov-Tian-Shanski Aleksandr Valerjevitsh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Semjonov-Tian-Shanski Aleksandr Valerjevitsh

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1900

Дата смерти

29.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1900

Отец: Semenoff-Tian-Shansky Valeri Petrovitš

Мать: Semenova-Tian-Shanskaja (Koltsova Кольцова Кольцов) Kapitolina Ivanovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская (Januschkovski Янушковская) Militza Oskarova

Работа или профессия
Неизвестно
инженер, (после эмиграции в Финляндию) лейтенант финской армии. / Insinööri. Luutnantti Suomen armeijassa.
Развод
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская (Januschkovski Янушковская) Militza Oskarova

Бракосочетание
11.06.1950

Жена: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна

Смерть
29.01.1987
Похороны
Неизвестно

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