Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седов Михаил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Сергей
Отец ребёнка: Беспалов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспалов ?
Рождение ребёнка
21.06.1962
Дочь: Азовцева (Беспалова) Валентина
Отец ребёнка: Беспалов ?
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно