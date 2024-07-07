Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова (Седова) Екатерина Михайловна

Беспалова (Седова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Городечня, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седов Михаил Андреевич

Мать: не указана

Городечня, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Сергей

Отец ребёнка: Беспалов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов ?

Рождение ребёнка
21.06.1962

Дочь: Азовцева (Беспалова) Валентина

Отец ребёнка: Беспалов ?

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.