Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.2014
Сын: Гавриков Евгений Петрович
Отец ребёнка: Гавриков Петр Владимирович
Рождение ребёнка
13.04.2018
Дочь: Гаврикова Валерия Петровна
Отец ребёнка: Гавриков Петр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно