Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова-Матюгина Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.2014

Сын: Гавриков Евгений Петрович

Отец ребёнка: Гавриков Петр Владимирович

Рождение ребёнка
13.04.2018

Дочь: Гаврикова Валерия Петровна

Отец ребёнка: Гавриков Петр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Петр Владимирович

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