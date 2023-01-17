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Салмашева Елена Ивановна

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Место рождения

ст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия

Дата рождения

21.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
21.03.1962

Отец: Салмашев Иван Григорьевич

Мать: Салмашева Мария Леонтьевна

ст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия
Фамилия постоянно коверкалась у деда, происходили изменения. Салмашёв, Салмашов, Солмашев.
Образование
1981 или 1985
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Биробиджанский Культпросветучилище. - 1981 г. помощник режиссера (красный диплом), -1985 г. (заочное отделение) библиотечное дело, библиотекарь.
Место жительства
1981
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
17.04.1982

Муж: Уличкин Александр Львович

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.06.1982

Дочь: Белянкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Уличкин Александр Львович

ст. Снарский, Вяземский район, Хабаровский край, Россия
Работа или профессия
1985
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Зав. библиотекарь райметодкабинета управления образования. Пенсионер.
Рождение ребёнка
27.04.1990

Дочь: Уличкина Александра Александровна

Отец ребёнка: Уличкин Александр Львович

г.Вяземский, Хабаровский край, Россия
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