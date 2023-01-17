Салмашева Елена Ивановна
Место рожденияст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия
Дата рождения21.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.03.1962
ст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия
Фамилия постоянно коверкалась у деда, происходили изменения. Салмашёв, Салмашов, Солмашев.
Образование
1981 или 1985
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Биробиджанский Культпросветучилище. - 1981 г. помощник режиссера (красный диплом), -1985 г. (заочное отделение) библиотечное дело, библиотекарь.
Место жительства
1981
Бракосочетание
17.04.1982
Рождение ребёнка
14.06.1982
Дочь: Белянкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Уличкин Александр Львович
ст. Снарский, Вяземский район, Хабаровский край, Россия
Работа или профессия
1985
Зав. библиотекарь райметодкабинета управления образования. Пенсионер.
Рождение ребёнка
27.04.1990
Дочь: Уличкина Александра Александровна
Отец ребёнка: Уличкин Александр Львович
г.Вяземский, Хабаровский край, Россия