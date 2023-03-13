Рылёв Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рылёв Яков
Мать: Рылёва Груня
Рождение ребёнка
27.07.1950
Сын: Рылёв Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Рылёва Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рылёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рылёва Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рылёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рылёв Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно