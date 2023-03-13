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Рылёв Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рылёв Яков

Мать: Рылёва Груня

Рождение ребёнка
27.07.1950

Сын: Рылёв Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Рылёва Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рылёв Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Рылёва Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылёва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рылёв Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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