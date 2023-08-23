Букина Матрона Тарасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Букин Иван Феоктистович
Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Феоктистович
запасной унтер офицер Иван Феоктист Букин
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Иона Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Феоктистович
Состоящий на военной службе унтер офицер Иван Феоктист Букин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно