Букина Матрона Тарасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Матрона Тарасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Букин Александр Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Феоктистович

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Феоктистович

запасной унтер офицер Иван Феоктист Букин
Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Иона Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Феоктистович

Состоящий на военной службе унтер офицер Иван Феоктист Букин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Иван Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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