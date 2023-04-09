Мудролюбов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудролюбов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудролюбов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Фролова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудролюбов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фролова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудролюбов Гай Иванович

Мать ребёнка: Фролова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Анна Ивановна

Смерть
1958
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