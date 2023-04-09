Мудролюбов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудролюбов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Фролова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудролюбов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фролова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Анна Ивановна
Смерть
1958